Teletrabajo inmobiliario en tiempos de Coronavirus

La tecnología como aliada de la actividad inmobiliaria

Estamos atravesando una emergencia sanitaria en una escala sin precedentes, que nos plantea el gran desafío de “seguir adelante” con todas las limitaciones que nos impone el contexto actual. En este artículo, abordaremos el uso de las diferentes herramientas tecnológicas que pueden ayudar al corredor inmobiliario a continuar con gran parte de las tareas diarias y así poder mantenernos productivos a través del teletrabajo.

Primero tenemos que identificar cómo nos vemos afectados y esto tiene que ver con el perfil de cada empresa en particular, esto es, si tenemos atención al público o no, si administramos alquileres o consorcios, si tenemos un equipo de ventas que coordinar, etc.

Podemos agrupar todas estas tareas en cuatro grupos principales:



Atención comercial



Gestión de contactos



Gestión de archivos, tareas y runiones



Administración

ATENCIÓN COMERCIAL

En primera instancia es recomendable preparar nuestra visibilidad virtual, si nuestra atención comercial, horarios o modalidad se ve afectada. La forma de trabajo debe ser comunicada en nuestras diferentes plataformas virtuales, Pagina Web, Fan Page de Facebook, Instagram, Twitter, cuentas de correo electrónico, etc. Todos los canales de contacto con el cliente deben estar preparados para informar de qué manera daremos respuesta a sus inquietudes.

Si hay áreas de la empresa que tengan su actividad suspendida de forma momentánea, se pueden generar mensajes de autorespuesta en las respectivas cuentas de correo.

Para lo que es la atención telefónica, lo recomendable es preparar una línea con Whatsapp Business (una aplicación que se puede descargar de forma gratuita y se diseñó pensando en las pequeñas empresas y negocios), a través de la cual podemos crear un catálogo para mostrar nuestros productos y servicios, además de automatizar, ordenar y responder mensajes de forma rápida. Con esto dejaremos definido un canal para la atención, con un horario definido mediante mensajes de auto respuesta.

Si la empresa no está registrada en Google Maps, podemos hacerlo de un modo muy sencillo y gratuito y así aparecer más fácilmente en las búsquedas de Google, recibir reseñas, proveer datos de contacto a los clientes e información sobre servicios y horarios de atención, luego gestionar esa información a través de la plataforma Google Mi Negocio-

Uno de los principales desafíos para nuestra profesión en estos momentos, en los que es imposible realizar visitas presenciales a los inmuebles, es satisfacer esta necesidad de alguna forma para mantener el interés de los clientes. Para esto, debemos brindarle información lo más completa posible en nuestros avisos, descripciones más enriquecidas, proveer si es posible de videos o visitas virtuales. Son varios los servicios ofrecidos para la publicación de Tours Virtuales para inmuebles que tienen características acordes al presupuesto de cada empresa.

Google nos ofrece también una versión gratuita que posibilita crear tours virtuales básicos Google Tour Creator, con geolocalización, fotografías de 360 grados e información de cada ambiente (arvr.google.com/tourcreator/)

GESTIÓN DE CONTACTOS

Una vez que tenemos preparados los canales de atención virtual, necesitaremos una herramienta para consultar, clasificar, re asignar y hacer un correcto seguimiento de todos estos contactos que se irán generando a través de las consultas que llegan desde nuestra página web, redes sociales, portales inmobiliarios, email, teléfono, whatsapp.

La mejor herramienta es un CRM inmobiliario; la principal característica de este software es que permite centralizar la información sobre las propiedades, publicar automáticamente los anuncios en todos los portales y, lo más importante, gestionar todos los contactos y consultas recibidas de dichas publicaciones.

De esta manera, podemos organizar nuestra fuerza de venta, responder consultas y hacerles un seguimiento, generar fichas de propiedades y campañas de email marketing y conectarlo con nuestra página web para mantener siempre actualizados los datos de las propiedades en oferta. La centralización de la información en un CRM Inmobiliario basado en nube, implica que todos los usuarios pueden acceder desde cualquier dispositivo en cualquier momento evitando errores o información desactualizada.

GESTIÓN DE ARCHIVOS, TAREAS Y REUNIONES

En lo que respecta al manejo de archivos, fotografías, documentos, calendario compartido y reuniones virtuales, las dos alternativas potentes son tanto G Suite de Google, como Office 365 de Microsoft. Ambas plataformas ofrecen estas características de trabajo colaborativo y almacenamiento en nube.

En este artículo vamos a analizar la oferta de Google ya que en su versión gratuita dispone de herramientas que podrían llegar a cubrir las necesidades de cualquier Pyme. Con una cuenta de Gmail, podemos:



# Almacenar hasta 30GB de información en nube.



# Crear y compartir eventos en el calendario con otros usuarios.



# Recibir notificaciones en el teléfono celular.



# Crear y almacenar documentos de texto, planillas de cálculo y otros archivos en Google Drive y así trabajar de manera colaborativa con otros usuarios que posean una cuenta de Gmail.

Esta información estará disponible desde cualquier dispositivo en cualquier lugar e incluso pueden trabajar dos usuarios al mismo tiempo sobre un archivo.

Para lo que son las reuniones virtuales con videoconferencia, en la versión gratuita de Google Hangouts tenemos una limitación de hasta cuatro participantes. En caso necesitar superar esta limitación se debe contratar G Suite para acceder a Meet para Hangouts, en esto es superado por Microsoft que en la versión gratuita de Skype permite hasta 150 usuarios a la vez.

Otra herramienta que está muy de moda para videoconferencias es Zoom Cloud Meetings, si bien virtualmente no es limitada en cantidad de usuario ni en sus prestaciones en su versión gratuita, sí tiene una limitación de 40 minutos por conferencia. En todos los casos el anfitrión de la reunión puede programar una reunión a futuro que se agregará automáticamente al calendario del resto de los participantes.

ADMINISTRACION

En la parte de administración siempre lo mejor es contar con un software de administración basado en nube, es decir, un sistema de administración de alquileres al que se pueda acceder a través de un navegador web.

Hay dos opciones: La primera es solicitarle a la empresa proveedora de software que nos instale el programa en una PC fuera de la oficina y nos configure conexión remota a nuestro servidor, con los costos que esto implique. La segunda alternativa, es dejar uno o varios equipos del área administrativa encendidos en la oficina e instalar software de acceso remoto a dichos equipos para trabajar desde nuestra casa como si estuviéramos en la oficina. Un software muy conocido y recomendado para esta tarea es Teamviewer que ofrece versiones tanto pagas como gratuitas de acuerdo a las necesidades de cada empresa.

Para esto, también Google nos proporciona una solución gratuita y muy fácil de usar Chrome Remote Desktop. Solo hay que contar con una cuenta de gmail y tener instalado Google Chrome, en la PC que queremos controlar debemos acceder a remotedesktop.google.com/access y seguir los pasos para registrar el equipo y asignar una contraseña. Luego, desde otro dispositivo donde estemos logueados con la misma cuenta de gmail accederemos a la misma URL y encontraremos los equipos que tengamos registrados. Así podremos operar como si estuviésemos sentados en el escritorio de nuestra oficina.

Ya sea ante una situación de fuerza mayor como este aislamiento preventivo y obligatorio como otras que puedas presentarse, si aún no conocemos alguna de estas herramientas, es un buen momento para investigar, capacitarse y aprender a utilizar la tecnología como el mejor plan de contingencia.

Enlaces útiles:

Atencion comercial:

Google Mi Negocio: https://www.google.com/intl/es-419_ar/business/

Whatsapp Business: https://www.whatsapp.com/business/

Google Tour Creator: https://arvr.google.com/tourcreator/

Plataformas colaborativas Teletrabajo y reuniones:

Google G Suite: https://gsuite.google.com/

Microsoft Office 365: https://products.office.com/

Google Hangouts: https://hangouts.google.com/

Microsoft Skype: https://www.skype.com/es/

Zoom Cloud Meetings: https://zoom.us/

Administración - Acceso Remoto:

Teamviewer: https://www.teamviewer.com/

Chrome Remote Desktop: https://remotedesktop.google.com/access/

CI Adrián Quiriconi –Integrante de la Comisión Directiva de CADEIROS