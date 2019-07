Claves para una experiencia exitosa

Ing Manuel Torné - Socio CEIR y colaborador de Comisión Directiva CEIR

Una operación inmobiliaria, es decir, la compra de una propiedad no es algo que una persona realice todos los días. Esta experiencia puede ser una de las más lindas de transitar y ser exitosa, o tornarse en una pesadilla que uno quiere olvidar para nunca más recordar.

A continuación vamos a detallar 8 puntos claves que se deben tener en cuenta para que el proceso sea tan placentero e inolvidable como un viaje a Disney:

1) Fijar prioridades y definir qué aspectos se pueden resignar y cuáles no:



* Barrio o sector de la ciudad desea vivir

* Cercanía de servicios, escuelas y colegios y/o transporte.

* Cantidad de dormitorios necesarios y superficie exclusiva mínima.

* Cochera.

* Amenities.

* Antigüedad del inmueble.





2) Definir presupuesto:



* Establecer rangos mínimos y máximos, tener un margen extra hasta cuánto se puede estirar el precio.

* Tener en cuenta que puede ser necesario modernizar o reciclar cocina, baños o pisos de dormitorios y/o living comedor

* Considerar los honorarios de intermediación de la inmobiliaria y del escribano en la escritura traslativa de dominio/boleto de compra-venta o cesión de boleto.

3) Solamente realizar la búsqueda con profesionales matriculados en COCIR, quienes no cuenten con dicha matrícula están ejerciendo ilegalmente la profesión y no están habilitados a percibir honorarios.

4) Armar un sistema de búsqueda para poder organizarse y ver los inmuebles. Tener en cuenta que no hay un tiempo para finalizar la búsqueda: cada comprador adecuará la búsqueda a sus necesidades y exigencias. Se recomienda hacer una preselección de los inmuebles a través de fotos y planos disponibles en las páginas web de las inmobiliarias y/o buscadores específicos, el corredor inmobiliario es un especialista en realizar esta actividad. En esta instancia es imperioso no perder de vista todo lo estipulado en el punto uno... y que se adecúe al dos! No es recomendable visitar muchas propiedades porque a la larga será muy difícil poder recordarlas y compararlas.

5) Una vez que se tienen unos pocos candidatos, es necesario chequear el estado y conservación del edificio:

* Construcción sólida

* Red de agua y desagües

* Gas, rehabilitado o no.

* Electricidad, estado de cableado interno y tablero acorde a EPE con disyuntor y llaves térmicas entre otros.

* Mantenimiento de ascensores y puertas reglamentarias (no tipo tijera)





6) Tener en cuenta los gastos mensuales:



* Impuesto Inmobiliario

* Tasa General de Inmuebles

* Aguas Santafesinas (ver si tiene medidor o paga por m2)

* Gastos Centrales o Expensas

7) Verificar la superficie con escritura en inmuebles en propiedad horizontal y/o planos o Impuesto Inmobiliario para casas.

8) Seguridad: nunca comentar cuándo ni dónde se hará la firma del boleto y/o escritura. Siempre realizarlo en horario bancario. Por uso y costumbre el vendedor elige el lugar de pago.

El corredor inmobiliario está altamente capacitado y preparado para ayudarlo a transitar esta hermosa experiencia que es la compra de una propiedad: siempre le aportará su visión del mercado para que al momento de definir el comprador pueda elegir la mejor alternativa de acuerdo a sus necesidades y posibilidades.